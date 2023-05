Assegno divorzile: occorrono fatti gravi e precisi per il diritto a una somma perequativo-compensativa di Giampaolo Piagnerelli

Non basta che uno dei due coniugi viva in una situazione economica migliore. Occorre vedere se, durante la vita coniugale, l'ex più debole abbia partecipato alla realizzazione del patrimonio familiare

«Ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile occorre valutare il contributo dato dal coniuge all'incremento del patrimonio dell'altro. Quest'ultima caratteristica non si può presumere, occorrendo fatti gravi, precisi e concordanti che la giustifichino, e deve essere quindi dimostrato dal coniuge che agisce in giudizio per il riconoscimento dell'assegno divorzile. In effetti, deve osservarsi che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, la sentenza impugnata ha richiamato...