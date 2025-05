Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Cambio di sesso e cessazione del vincolo matrimoniale

2. Diritto dei nonni a vedere i nipoti

3. Abbandono del domicilio familiare e rigetto della domanda di addebito

4. Assunzione della qualità di erede e richiesta di risarcimento ...