Spese straordinarie figli: le nuove linee guida del Tribunale di Milano

Nuove regole per le spese straordinarie dei figli dopo il divorzio. Il Tribunale di Milano, insieme alla Corte d’appello, all’Ordine degli avvocati e all’Osservatorio sulla giustizia civile, ha aggiornato, infatti, le linee guida sulle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori, maggiorenni non economicamente indipendenti e con disabilità, in caso di separazione e divorzio dei genitori.

L’obiettivo è semplificare la gestione economica tra genitori separati, garantendo al ...