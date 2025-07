Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Revoca implicita di un testamento

2. Spese effettuate per i bisogni della famiglia conto cointestato e diritto al rimborso

3. Violenza sessuale per “induzione”

4. Atti persecutori dell’ex fidanzata

5. Matrimonio contratto...