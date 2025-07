Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Accordi di separazione consensuale ed interpretazione dei contratti

2. Spese straordinarie per i figli

3. Esclusione dell’acquisto dalla comunione legale

4. Omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento e rinvio “quoad poenam” ...