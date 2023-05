Assicurazione: al beneficiario premorto subentrano per rappresentazione gli eredi di quest'ultimo di Giampaolo Piagnerelli

L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio

La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Quindi - precisa la Cassazione con ordinanza 11101/23 - allorché uno dei beneficiari di ...