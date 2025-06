Associazioni non riconosciute, stop alla prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori in carica

Stop alla prescrizione delle azioni di responsabilità delle associazioni non riconosciute contro gli amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 86 depositata oggi dichiarando l’illegittimità dell’articolo 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede questa sospensione.

Secondo la decisione l’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione...