Aumenti di capitale senza scadenza, no alla restituzione dei versamenti di Giovanbattista Tona

I versamenti effettuati dal socio in conto futuro aumento capitale sociale non danno diritto alla restituzione a prescindere dal procedimento di liquidazione. Anzi il socio che si appropria di somme della società in dissesto a titolo di restituzione dei suoi precedenti versamenti può commettere il reato di bancarotta per distrazione. La restituzione deve considerarsi, invece lecita, se era stato fissato un termine certo per l’adozione della delibera di aumento di capitale ed entro quel termine non...