Autovelox, per verifica velocità media non serve una cartellonistica ad hoc

Jobs act: la Consulta amplia la tutela reintegratoria attenuata. Bancarotta, il vincolo della continuazione con altri reati necessita di una deliberazione complessiva degli illeciti. Enti pubblici, anche gli avvocati devono "strisciare" il badge. TikTok: Corte Ue respinge il ricorso contro le nuove regole di concorrenza. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

Due novità sul fronte autovelox: la prima consiste nella circostanza che i mezzi di accertamento utilizzati per il rilevamento immediato della velocità possono essere usati anche per il calcolo della velocità media, in seconda battuta non occorre una cartellonistica particolare per la rilevazione della velocità media essendo sufficiente la dicitura "Controllo elettronico della velocità" (Cassazione, ordinanza n. 19377/2024).

Jobs act: la Consulta amplia la tutela reintegratoria attenuata

La Corte costituzionale con due sentenze (n. 128 e n. 129) sull'articolo ...