Avvocati: niente accesso della Finanza al block notes se coperto da segreto professionale

Qualora durante l’accesso in locali destinati all’esercizio di attività professionale (avvocato) le Fiamme gialle intendano procedere all’esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono «in ogni caso» munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore del Repubblica o, in alternativa, dell’autorità giudiziaria più vicina. Questo il significativo principio espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 17228/25) in ordine alla illegittimità dell’acquisizione...

