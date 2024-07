Avvocati: al via le prove scritte per i Cassazionisti

Al via gli esami per gli avvocati cassazionisti. Con avviso del 12 luglio 2024, infatti, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha comunicato il calendario delle prove scritte previste dalla sessione 2024, per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori indetta con decreto del 3 aprile scorso.

Date e sedi

Le tre prove scritte, consistenti ciascuna nella compilazione di ricorsi in materia civile, penale e amministrativa, si svolgeranno nei seguenti giorni:

- 7 ottobre 2024 ricorso in materia civile

- 9 ottobre 2024 ricorso in materia penale

- 11 ottobre 2024 ricorso in materia amministrativa

La sede di svolgimento sarà la Scuola di Formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma - Via di Brava n. 99.

L’inizio delle prove è fissato per le ore 9 e per la compilazione di ciascuno dei ricorsi ai candidati sono assegnate 7 ore.

Altri dettagli

L’avviso, comunica via Arenula, ha valore di notifica per tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’esame.

Per qualsiasi ulteriore info o dettaglio è possibile consultare la scheda di sintesi sul sito del ministero.