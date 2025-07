Azione di annullamento delle delibere di Spa: il socio che recede perde tutti i diritti

Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'articolo 2378, comma 2, del Cc. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 15087/2025.