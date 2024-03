Azione di risarcimento danni da amianto, la prescrizione non decorre da quando cessa l’esposizione

Responsabilità e risarcimento - Danni da amianto - Azione giudiziaria - Prescrizione - Discrezionalità degli Stati - Decorrenza dal momento di cessazione di esposizione all’amianto - Danno - Irrilevanza della consapevolezza - Termine assoluto - Conseguenze - Danno latente - Diritto di accesso alla giustizia - Violazione. (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6)



Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento per i danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia.