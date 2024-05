GUIDA ALLA LETTURA - Previsto un differimento delle norme transitorie della Riforma Cartabia sulla giustizia riparativa

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in legge, il testo risulta composto da 64 articoli, rispetto agli originari 46, suddivisi in 3 Titoli e 12 Capi

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 19 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 100 del 30 aprile 2024, la legge 29 aprile 2024 n. 56, che reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in legge, il testo risulta composto da 64 articoli...