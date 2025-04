Baker McKenzie con Banco BPM in un finanziamento immobiliare

Giorgio Telarico, Francesco Ciociola

Baker McKenzie ha assistito Banco BPM nel finanziamento concesso a favore di Via San Lazzaro Properties S.r.l., società del gruppo Industrie Edili Holding, per la realizzazione di un nuovo complesso immobiliare a destinazione residenziale nella città di Padova, suddiviso in due torri per complessivi 170 appartamenti e 171 box.

Per Baker McKenzie ha agito un team coordinato da Giorgio Telarico (nella foto a sinistra), coadiuvato dagli associates Francesco Ciociola (nella foto a destra) e Camilla Bassi e dalla trainee Alice Mariani per gli aspetti correlati alla predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria, dal counsel Mario Cigno e dalla associate Amalia Scimè per gli aspetti di diritto amministrativo e di due diligence e dalla senior associate Eliana Fruncillo per gli aspetti di diritto fallimentare e di due diligence.

La società Via San Lazzaro Properties S.r.l. è stata assistita dal dipartimento legale interno.