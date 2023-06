BonelliErede, Bird & Bird e Studio Legale BDL per la joint venture E4Life tra ELT e Lendlease

Giulia Bianchi Frangipane, partner BonelliErede, e Massimiliano Mostardini, partner Bird & Bird









Elettronica s.p.a., società leader mondiale nel settore della difesa elettronica, e Lendlease, società globale di investimento e real estate, hanno perfezionato il closing di E4life, joint venture attiva nel settore della Biodifesa, il cui capitale è detenuto al 51% da ELT e al 49% da Lendlease, creata dai due operatori con l'obiettivo di sviluppare e promuovere "E4Shield", tecnologia rivoluzionaria completamente made in Italy, in grado di inattivare in aria virus e agenti patogeni per il tramite di onde elettromagnetiche.



BonelliErede, con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale e responsabile della practice Startup e Venture Capital, coadiuvata dal senior associate Enrico Goitre, dall'associate Francesco Salvetti e da Sara Bernasconi ha assistito Lendlease per i profili contrattuali e di diritto societario dell'operazione. Il partner Luca Perfetti e l'associate Marina Roma hanno inoltre curato i profili golden power dell'operazione.



Bird & Bird, con il partner Massimiliano Mostardini, il counsel Gian Marco Rinaldi e l'associate Sara Massalongo ha assistito Lendlease per i profili di proprietà intellettuale dell'operazione.



Studio Legale BDL, con un team composto dal partner prof. Maurizio Pinnarò, e dal socio Luca Molinari ha assistito Elettronica con riferimento a tutti gli aspetti, contrattuali e non, dell'operazione, ed in coordinamento con la Direzione Legal Corporate Affairs & Security della società guidata da Lavinio Perotti coadiuvato dalla Responsabile dell'Ufficio Legale Renata Sitajolo.