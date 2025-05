BonelliErede e Legance nel rifinanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici di Plenium Partners

Gabriele Malgeri, Lisa Borelli, Giusi Colasuonno, Antonio Gerlini

BonelliErede ha assistito ING Bank N.V. – Milan Branch nell’operazione di rifinanziamento per un importo di oltre 35 milioni di Euro, su base multi-borrower, di un portafoglio di impianti fotovoltaici siti in Italia che godono della tariffa incentivante del secondo conto energia, aventi una capacità aggregata di circa 16,28 MW e detenuti, rispettivamente, da Plenium Ecoenergy Solar 1 S.r.l., Plenium Ecoenergy Solar 2 S.r.l., Plenium Ecoenergy Solar 3 S.r.l., Plenium Ecoenergy Solar 4 S.r.l. e Plenium Ecoenergy Solar 5 S.r.l., acquisite da società affiliate a, e dal fondo di investimento Helia Renovables IV FCR gestito da, Plenium Partners. Le società sono state assistite da Legance.

BonelliErede ha agito nell’operazione assistendo ING in tutti i relativi aspetti, in particolare nella redazione, negoziazione e firma della documentazione finanziaria e nella revisione e gestione degli aspetti di due diligence e delle connesse tematiche emerse dalla relativa analisi, con un team multidisciplinare, guidato dal partner Gabriele Malgeri (membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica), e composto, per gli aspetti finanziari, dalla senior associate Lisa Borelli e Camilla Orsi e, per gli aspetti di due diligence lato project contracts, corporate e land, anche dal senior associate Luigi Mazzola. La partner Giovanna Zagaria (membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica) e l’associate Pietro Canale hanno agito per tutti gli aspetti di diritto amministrativo dell’operazione mentre il partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e l’associate Paolo Savarese hanno seguito gli aspetti fiscali.

Legance ha assistito Plenium Partners e le società di scopo nella revisione e negoziazione della documentazione finanziaria e nella redazione della due diligence legale con un team multidisciplinare coordinato dalla senior counsel Giusi Colasuonno e composto, per gli aspetti finanziari, dal counsel Antonio Gerlini e dalla senior associate Alessia Lamedica e, per gli aspetti di due diligence, dalla senior associate Ilaria Chiuchiolo e dall’associate Giovanni Pratella. La partner Valeria Viti, il managing associate Alberto Tedeschi e l’associate Giulia Gandolfo hanno agito per tutti gli aspetti di diritto amministrativo dell’operazione mentre il counsel Riccardo Petrelli e l’associate Stefano Pesiri hanno seguito gli aspetti fiscali.

La stipula degli atti notarili è stata curata dallo studio notarile Studio Associato Cavallotti Posadinu.