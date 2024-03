BonelliErede con ETIC Partners nel finanziamento mezzanino a Coversol per la costruzione di impianti fotovoltaici per 29 MWp in Italia

Antonio La Porta, Gabriele Malgeri

BonelliErede ha assistito ETIC Partners nella strutturazione e documentazione di un finanziamento mezzanino per la costruzione e l’operatività di un portafoglio di 44 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 29 MWp e dislocati principalmente in Piemonte e altre aree del Nord Est in Italia di proprietà di Coversol, società tedesca attiva nel campo dell’energia rinnovabile.

Si tratta di uno dei maggiori complessi di impianti fotovoltaici nel segmento “Commercial&Industrial” (C&I) nell’ambito dello schema di incentivi “FER1”.

Nel dettaglio, il finanziamento mezzanino è stato strutturato nella forma di un’emissione obbligazionaria convertibile sottoscritta dal fondo Energy Transition Europe nell’ambito di una più ampia operazione di finanziamento che vede anche la partecipazione di Crédit Agricole Transitions & Energies attraverso Unifergie e BPCE Energeco.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team composto dai partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, e Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, coadiuvati dall’associate Francesca Spadafora e da Martina Scicolone per i profili legati alla strutturazione e documentazione del finanziamento mezzanino, dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio e da Alessandro Rizzo per gli aspetti corporate e dal partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e l’associate Paolo Savarese per gli aspetti di natura fiscale.