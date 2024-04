BonelliErede con SAF-HOLLAND nell’acquisizione di Tecma Srl

BonelliErede ha assistito SAF-HOLLAND, tra i principali fornitori mondiali di componenti per rimorchi e autocarri, nell’acquisizione dell’italiana Tecma Srl, produttore di sistemi di assali e sospensioni speciali. L’operazione è volta a rafforzare il portafoglio prodotti di SAF-HOLLAND nel campo delle applicazioni per veicoli speciali, che si posiziona così tra i principali fornitori one-stop-shop nel settore dei veicoli commerciali per applicazioni legate alle sospensioni.

