Herbert Smith Freehills Kramer, DLA Piper, A&O Shearman ed EY nel finanziamento del Serravalle Retail Park

Cioffi, Priori, Naydenov, Egidi

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito il finanziatore nell’operazione di finanziamento da 35 milioni di euro in favore di Novipraga S.p.A., società titolare del Serravalle Retail Park, assistita da DLA Piper.

Herbert Smith Freehills Kramer ha agito con un team cross-border composto, per la sede di Milano, dal partner Simone Egidi (in foto), dalla senior associate Alessandra Iandoli e dall’associate Pietro Guida.

DLA Piper ha assistito Novipraga S.p.A. per i profili finance con un team cross-border coordinato dal partner Giampiero Priori (in foto), co-head Corporate Finance, e composto, per la sede di Milano, dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica del Gaiso e Carla Vinella, nonché, per la sede di Londra, dal partner Christopher Chan e dal senior associate Chris Nelson.

A&O Shearman ha assistito Novipraga S.p.A. in relazione agli aspetti real estate con un team composto dal partner Paolo Nastasi, nonché dall’associate Eliana Cioffi (in foto) e dalla trainee Sofia Antonello, con la senior associate Roberta Errico per gli aspetti di diritto amministrativo.

Per il prenditore ha altresì agito il team legale interno del gruppo coordinato dall’avvocato Ludovica Freifrau von der Heyden-Rynsch.

GPBL ha assistito il finanziatore in relazione agli aspetti real estate con un team composto dal partner Rocco Ferrari e dagli avvocati Elisabetta Patelli e Andrea Gaiti e in relazione agli aspetti di natura fiscale con un team composto dal partner Michele Aprile e dall’avvocato Roger Demoro.

EY Studio Legale Tributario ha assistito Novipraga S.p.A. in relazione ai profili fiscali dell’operazione, con un team guidato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Mario Naydenov (in foto) e dalla senior Silvia Matranga.

Il Notaio Stefano Rampolla dello studio notarile ZNR notai si è occupato degli aspetti notarili.