Booking non è responsabile per il pagamento della tassa di soggiorno di Mirko Martini

La responsabilità della riscossione di tale imposta sussiste sul soggetto che incassa il pagamento definitivo e che è in grado di appurare se vi è stato concretamente il soggiorno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza del 23 giugno 2023 n. 18018

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Il sistema telematico delle prenotazioni Booking non è responsabile per il pagamento dell'imposta di soggiorno in quanto la responsabilità della riscossione di tale imposta sussiste esclusivamente sul soggetto che incassa il pagamento definitivo e che è in grado di appurare se vi è stato concretamente il soggiorno, così da escludere che il responsabile della piattaforma booking possa svolgere il ruolo del gestore della struttura.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza...