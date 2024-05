Bruno Gattai premiato da Chambers Europe con il prestigioso riconoscimento internazionale “Outstanding Contribution Award”

Bruno Gattai

Bruno Gattai, uno dei fondatori e Managing Partner di PedersoliGattai, ha ricevuto ieri sera a Parigi il prestigioso riconoscimento internazionale “Outstanding Contribution Award” nell’ambito della cerimonia organizzata dalla legal directory Chambers Europe.

Il premio individuale viene riconosciuto, ogni anno, all’avvocato che abbia avuto il più significativo impatto sul mercato della consulenza legale a livello europeo oltre ad eccellere nella propria area di competenza.

È la terza volta che un avvocato italiano riceve questo riconoscimento da Chambers Europe.

Bruno Gattai, riconosciuto avvocato specializzato in private equity e Corporate M&A, guida, in qualità di Managing Partner, lo Studio legale italiano PedersoliGattai nato il 1° gennaio 2024. In precedenza, aveva fondato nel 2012 lo studio Gattai, Minoli, Partners dopo avere guidato per diversi anni lo studio americano Dewey LeBoeuf in Italia.

Questa la motivazione della giuria: “Bruno Gattai è un professionista leader di mercato in Italia sia nell’M&A che nel private equity. Avvocato particolarmente esperto nella consulenza in operazioni di M&A di alto valore, è molto richiesto e apprezzato dai fondi di private equity nazionali internazionali. Varie fonti lo descrivono come “una sicurezza nel mercato italiano delle fusioni e acquisizioni” e come “il miglior avvocato italiano specializzato in M&A”.

Particolare attenzione, inoltre, viene posta dalla giuria sul ruolo di supervisione di Bruno Gattai nell’operazione di integrazione che ha portato alla costituzione di PedersoliGattai, descritta come “una delle più grandi fusioni di studi legali nella storia italiana”.