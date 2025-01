C’è compatibilità anche con un piano diretto alla mera liquidazione

C’è qualcosa di nuovo oggi nella composizione negoziata, anzi d’antico: la compatibilità del percorso negoziale con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria. Su questo tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Mantova (ordinanza del 4 dicembre 2024) in occasione dell’accoglimento di un’istanza di concessione e conferma delle misure protettive nell’ambito di una CNC. In particolare, i giudici lombardi hanno anzitutto ribadito che la condizione oggettiva per accedere allo strumento ...

