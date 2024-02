Camplus costituisce una jv paneuropea con Partners Group e Dea Capital Real Estate: GOP e Iuxteam gli studi coinvolti

Emanuele Bosia, Rocco Campanella

Londra, 14 febbraio 2024 - Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e lo studio Iuxteam hanno assistito Camplus, operatore specializzato in alloggi per studenti, nella partecipazione ad una nuova joint venture paneuropea con Partners Group, quotata alla SIX Swiss Exchange, e DeA Capital Real Estate.

La piattaforma svilupperà e gestirà portafogli di alloggi per studenti di nuova generazione (purpose-built student accomodation) in Europa, con l’obiettivo di diventare leader di mercato con oltre 5mila posti letto.

Questa importante operazione rappresenta il più grande deal di private equity nel mercato dello student-housing europeo. L’espansione di Camplus in Francia e Spagna rientra nel piano strategico di sviluppo di mercati oltre l’Italia, Paese in cui l’operatore è il più grande provider di alloggi per studenti gestendo oltre 11.000 posti letto in 16 città.

Contestualmente alla costituzione della joint venture sono stati acquistati i primi asset. Si tratta dello sviluppo di Camplus Ivry – un progetto da 448 posti letto a Ivry-Sur-Seine, nei dintorni di Parigi – e di Camplus 22@, un sito di sviluppo da 250 posti letto nel distretto tecnologico di Barcellona, tutti certificati secondo i più elevati standard ambientali. Si prevede di lanciare i primi due studentati, di Parigi e Barcellona, tra il 2026 e il 2027 e di creare, nell’arco di 6-7 anni, una piattaforma capillarmente distribuita in tutta Europa.

Camplus è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Emanuele Bosia coadiuvato dall’associate Beatrice Orestano, in team con lo studio Iuxteam guidato dall’Avv. Rocco Campanella. Partners Group e Dea Capital Real Estate sono stati assistiti rispettivamente dagli studi americani Ropes&Gray, K&L Gates, BCLP, e da Uría Menéndez ed Arendt & Medernach per il diritto locale.