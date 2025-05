Cancellazione di società: crediti, debiti, conseguenze processuali

la QUESTIONE

Quale è la sorte dei debiti e dei crediti ancora pendenti nel caso in cui una società venga cancellata dal registro delle imprese? Quali sono le ripercussioni sul piano processuale? Quid iuris nel caso in cui sia avvenuta la cancellazione della società, ma il processo non sia stato interrotto?