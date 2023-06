Cappelli RCCD amplia la partnership con la nomina a socio di Fabio Zambito

Fabio Zambito









Lo Studio Legale Cappelli RCCD procede all'ampliamento della partnership con la nomina a socio di Fabio Zambito. Tale promozione si inserisce nel percorso di crescita interna della law firm volto a valorizzare i professionisti di spicco formatisi nell'ambito della stessa.



Fabio, entrato in Cappelli RCCD nel 2017 come senior associate e divenuto counsel nel 2019, ha maturato una consolidata esperienza nel diritto bancario e finanziario, specializzandosi nella finanza strutturata (con particolare riguardo alle cartolarizzazioni di crediti NPL e UTP e alle cartolarizzazioni "immobiliari") ed è stato tra l'altro coinvolto in talune tra le operazioni maggiormente innovative in tale settore.



"Fabio ha saputo compiere un eccellente percorso – sottolinea Alberto Del Din, name partner di Cappelli RCCD – contribuendo alla crescita dello Studio e dimostrando di avere le caratteristiche per meritare questo importante riconoscimento".



Con questa nomina Cappelli RCCD consolida ulteriormente la propria posizione tra i leader del mercato legale nel settore della finanza strutturata e dei distressed asset portando il numero di soci della practice a 7. I soci dello Studio salgono a 25.