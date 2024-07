Cappelli RCCD con De Wave per la maggioranza di Inoxking

Carlo Macale

De Wave S.r.l., portfolio company dell’invesment firm americana Platinum Equity, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria nel capitale sociale di Inoxking S.r.l., società attiva nel settore della produzione di manufatti in acciaio inossidabile, mobili da cucina su misura e sistemi di refrigerazione per l’industria marittima.

L’operazione si colloca nel contesto di una rilevante strategia di crescita per linee esterne perseguita da De Wave S.r.l., tra i principali attori a livello mondiale nel campo della fornitura e dell’allestimento navale per new building, refitting e yacht, in esecuzione della quale De Wave S.r.l. ha nel recente passato perfezionato l’acquisizione di ulteriori player leader nel comparto navalmeccanico, quali Tecnavi, Mobil Line e Wingeco.

De Wave S.r.l. è stata assistita, per i profili contrattuali e societari dell’operazione, da Cappelli RCCD, con un team composto dai Partner Guido Masini e Nicola Caielli, dal Senior Associate Carlo Macale (in foto) e dagli Associate Marco Renzi e Lavinia Orsini.