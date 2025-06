CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 14760

Giusta causa di licenziamento per il funzionario della banca che fornisce notizie al cliente usuraio sullo stato di sofferenza dei suoi debitori.



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 14573

La cassazione fa chiarezza sul danno risarcibile per il nulla osta alla messa in esercizio di apparecchi di intrattenimento poi dismessi perché non...