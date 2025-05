Cassazione: il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 13649

Rimessa la causa alla pubblica udienza per chiarire se le condotte vessatorie subite dal dipendente sul posto di lavoro siano da attribuire alla responsabilità autonoma del dirigente rispetto all’ente. E, in caso di risposta affermativa se siano inquadrabili nel codice civile in base all’articolo 2043 o 2087.



LAVORO - Cassazione n. 13641

Gli ...