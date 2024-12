CastaldiPartners e Pirola Pennuto Zei nell’acquisizione di VSM da parte del gruppo ECM

Gaspare Dori, Margherita Luppi e Irene Malusà

Si tratta della prima acquisizione in Italia per il Gruppo ECM, multinazionale francese con sede nella regione dell’Auvergne Rhône-Alpes, specializzata nella produzione di beni strumentali e componenti per il trattamento e la lavorazione dei materiali. Grazie a questa importante operazione di crescita esterna, il Gruppo ECM potrà consolidare la propria presenza in Italia e ampliare la propria offerta di servizi di assistenza post-vendita nel campo dei forni industriali.

Il Gruppo ECM è stato assistito da CastaldiPartners per gli aspetti legali in tutte le fasi della transazione. L’operazione ha comportato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Vacuum, Service & Maintenance, società con sede a Mozzanica e specializzata nella manutenzione di forni industriali per il trattamento termico sottovuoto.

Per Vacuum, Service & Maintenance questa acquisizione rappresenta un’opportunità unica per sviluppare la propria clientela internazionale e ampliare il proprio potenziale commerciale nei mercati chiave in cui è già presente.

CastaldiPartners ha assistito ECM con un team guidato e coordinato da Gaspare Dori e composto da Riccardo Gotti Tedeschi, Margherita Luppi e Irene Malusà per la strutturazione e l’implementazione dell’operazione. Sarah Barutti, responsabile del dipartimento di diritto del lavoro, ha seguito e coordinato la gestione degli aspetti giuslavoristici con un team composto da Caterina Zerbi e Arianna Basso. Kremena Krasteva, Direttore Legale del Gruppo ECM, ha collaborato con CastaldiPartners in ogni fase della transazione.

Pirola Pennuto Zei ha seguito la revisione fiscale e finanziaria, con un team guidato da Andrea Savino e Daria Guglielmina Ferrario.

La transazione è stata perfezionata davanti al notaio Margherita Vanoli.

Con questa operazione, CastaldiPartners si conferma ancora una volta uno studio leader nelle operazioni di acquisizione cross-border e nell’assistenza ai gruppi francesi nelle loro strategie di crescita in Italia.