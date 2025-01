In caso di cessione del credito, anche il debitore ceduto può far valere la nullità del negozio di cessione, rispetto al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata la invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio. Lo ha stabilito la sezione III della Cassazione con l’ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27849.

Sostanzialmente conforme...