Cessione del credito, le Entrate non possono eccepire i vizi che determinano l’efficacia del rapporto di Giampaolo Piagnerelli

Il debitore ceduto (il Fisco), invece, può certamente opporre al cessionario la nullità o l’inesistenza del contratto di cessione









«In ipotesi di cessione di credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, quest’ultima, quale debitore ceduto, può eccepire al cessionario non solo le eccezioni inerenti all’esistenza o alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito ceduto, ma altresì quei fatti che incidano ab origine sull’efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. La stessa, pertanto, non può eccepire quei vizi che non determinano l’originaria inefficacia...