In un’epoca in cui il Diritto Tributario si fa teatro di un perenne scontro tra la sostanza economica dell’operazione e la forma giuridica del negozio prescelto, le recenti Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n. 8418 del 3 aprile 2026 e n. 4781 del 3 marzo 2026 si ergono, non tanto quali pronunce “meramente” innovative, quanto più alla stregua di “suggelli aurei”, posti a coronamento di un “edificio giurisprudenziale” ormai monolitico. Purtuttavia, nel ribadire un principio consolidato, le...
Riproduzione riservata Ⓒ