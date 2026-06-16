In agricoltura, ivi incluso nel settore vitivinicolo, la società semplice è di gran lunga il modello societario più diffuso. La compravendita della società semplice agricola è un’operazione che riveste importanza cruciale per l’espansione di realtà esistenti, per nuovi soggetti interessati ad entrare nel settore primario ed anche, come strumento per il passaggio generazionale, per gli imprenditori agricoli che decidono o, sono costretti, a cedere l’azienda a soggetti estranei, in assenza di familiari...

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