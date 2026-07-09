Per oltre vent’anni il nostro diritto societario ha affrontato il tema dei controlli attraverso una prospettiva prevalentemente organizzativa. Volendo semplificare, gli amministratori dovevano amministrare diligentemente la società, i sindaci dovevano vigilare sul rispetto della legge e dello statuto.

Il sistema, almeno nella sua impostazione tradizionale, era costruito “esclusivamente” sul principio di conformità alla legge, allo statuto e ai vincoli contrattuali. Poi qualcosa è cambiato. La crisi...