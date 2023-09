Chiomenti e GOP nella cessione di Synextra a Green Dot Global da parte di Lafor 2

Franco Agopyan, Fabio Ilacqua e Alberto Recchia









La holding lussemburghese Green Dot Global e la società italiana Synextra hanno annunciato una partnership strategica in Italia e in Europa per espandere e combinare le proprie competenze nel settore del riciclo delle materie plastiche. Per effetto della partnership, i soci di Synextra sono ora divenuti soci di Green Dot Global.



Green Dot Global è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner Franco Agopyan (nella foto a sinistra) e composto da Arnaldo Cremona, Mariagrazia Mazzaglia e Francesca Andrisani.



I soci di Synextra sono stati assistiti, per gli aspetti di diritto italiano, dallo studio legale Gianni & Origoni con un team interdisciplinare guidato dal partner Fabio Ilacqua (responsabile dell’ufficio di New York, nella foto al centro) e composto dal senior associate Dario Rovelli della sede di New York, nonché dal partner Alberto Recchia (nella foto a destra) della sede di Roma e dal managing associate Alessandro Meringolo e dall’associate Beatrice Orestano della sede di Londra.