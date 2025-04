Chiomenti e GOP nell’acquisizione di Logic Group da parte di Investindustrial

Carlo Croff, Corrado Borghesan, Moreno Martini e Federico Botta

Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., una società di investimento gestita in modo indipendente dal fondo Investindustrial Growth III SCS, ha concluso un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Logic Group, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici avanzati per l’industria aerospaziale. Gli attuali azionisti manterranno una quota di minoranza della società, che continuerà a essere guidata dall’attuale management, guidato dall’amministratore delegato Alessandro Franzoni.

Fondata nel 1962 e con sede a Cassina de’ Pecchi (MI), Logic è una società specializzata nella progettazione, produzione e vendita di sistemi e componenti elettronici ed elettromeccanici altamente ingegnerizzati per il settore aerospaziale.

Chiomenti ha assistito Investindustrial con un team guidato dai partner Carlo Croff e Corrado Borghesan e composto dal senior associate Daniele Sacchetti e dalle associate Elena Anania e Cristina Luisa Conti. I profili golden power sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano, dal senior associate Luca Masotto e dall’associate Tommaso Mazzetti di Pietralata, mentre il senior associate Antonino Cutrupi ha curato i profili antitrust. Gli aspetti IP dell’operazione sono stati seguiti dall’of counsel Anna Gardini e dagli associate Giacomo Di Grazia e Stefano Carasso.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Logic Group con un team guidato dal socio onorario Moreno Martini, coadiuvato dal senior counsel Federico Botta e dall’associate Fernanda Salomone. Gli aspetti labour sono stati seguiti dal partner Emanuele Panattoni.