Chiomenti e Legance nell’acquisizione di OCS e Finwave da parte di Apax

I fondi gestiti da Apax, advisor leader a livello globale nel private equity, hanno concluso l’acquisizione di OCS, partner digitale di riferimento nel settore del credito al consumo, da Charme Capital Partners e di Finwave, leader nell’ambito dei software finanziari specializzati per il factoring, leasing, UTP/NPL, post trading e global custody, dal Gruppo Lutech, creando uno dei principali player in Europa nel settore del software finanziario.

La combinazione tra OCS e Finwave, che continueranno a rivolgersi ai propri clienti con i loro brand, crea una piattaforma europea nel software finanziario. Insieme, OCS e Finwave sfrutteranno le rispettive competenze per accelerare lo sviluppo di soluzioni software innovative a supporto dell‘evoluzione di operatori e istituti finanziari.

Apax è stata assistita da Chiomenti nell’acquisizione delle due società con un team guidato dai partner Elena Busson ed Edoardo Canetta Rossi Palermo e composto dal managing associate Tommaso Caciolli, il senior associate Riccardo Coghe e gli associate Matteo Festa, Enrica Bertoldi e Pietro Poma. Gli aspetti finance sono stati seguiti dal partner Marco Paruzzolo e dal senior associate Niccolò Vernillo.

Charme Capital Partners è stata assistita da Legance con un team composto dal partner Francesco Florio, la counsel Nicoletta Spinaci, l’associate Andrea Serafini per la parte corporate, il partner Valerio Mosca per la parte regolamentare, il counsel Marco Gagliardi, la managing associate Silvia Cecchini e gli associate Federico Liberali e Federico Costantino per la parte finance.

Lutech è stata assistita da Legance con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, la senior counsel Laura Li Donni, il counsel Filippo Innocenti, la senior associate Carlotta Giani e l’associate Nicola La Cesa per la parte corporate.

Le operazioni notarili sono state gestite da ZNR notai con un team composto dal notaio Federico Mottola Lucano e dagli avvocati Alessandro Franzini e Jacopo Gaggini.