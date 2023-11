Chiomenti con Gruppo Unicomm nella partnership con Samso per il progetto di decarbonizzazione

Carola Antonini, Eugenio Prosperi Paolo Cerina









Gruppo Unicomm S.p.A., attivo nella distribuzione alimentare e presente in 7 regioni italiane con una rete distributiva multicanale e oltre 8.000 dipendenti, e Samso S.p.A., attivo nella progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi di efficientamento energetico, hanno costituito una nuova società per realizzare il maggior progetto di decarbonizzazione della grande distribuzione alimentare in Italia.



La partnership prevede un percorso di transizione energetica con l’installazione di impianti fotovoltaici per una potenza totale fino a 54.000 kWp nei 270 punti vendita del Gruppo distribuiti nel nord e centro Italia, che comprende sette insegne commerciali di ipermercati e depositi per la vendita all’ingrosso (Famila, Emisfero Ipermercati, Mega, A&O, C+C Cash&Carry e Hurrà). L’operazione farà risparmiare ogni anno all’azienda l’emissione di 11.613 tonnellate di petrolio (TEP) e di 25.151 tonnellate di CO2 in atmosfera, equivalenti al rimboschimento di 4.532 ettari di verde e 179.646 alberi.



Chiomenti ha assistito Gruppo Unicomm con un team guidato dai Partner Carola Antonini e Luigi Vaccaro e composto dall’of Counsel Manuela Cerulli, dalla Counsel Marta Andreano, dal Senior Associate Michelangelo Granato e dagli Associate Eugenio Prosperi, Niccolò Antongiulio Romano e Paolo Mondo.



Cerina Studio Legale ha assistito Samso S.p.A. con un team formato dal Founder Paolo Cerina e dal Senior Associate Daniele Lena.