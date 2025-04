Chiomenti per l’emissione del primo covered bond “premium” di Banca Popolare di Sondrio quotato sul MOT di Borsa Italiana Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio, in qualità di emittente, e la Banca europea per gli investimenti (BEI), in qualità di sottoscrittore, nel perfezionamento dell’emissione di covered bond dal valore nominale di 150 milioni di euro con scadenza 2030