City Life Investment Financial Fund SGR autorizzata dalla Banca d'Italia come Gestore di FIA

La Società "CLIFF" (City Life Investment Financial Fund Sgr S.p.A.) ha ricevuto il provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia per svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio e, dunque, dal 4 aprile scorso è iscritta all'albo delle SGR (Società di gestione risparmio) previsto dall'art. 35, comma 1 del TUF (Testo unico della finanza) nella sezione dei gestori di Fondi di investimento alternativi.



L'Amministratore delegato della Società, il commercialista romano Christian Lamonaca, ha commentato: «Desidero ringraziare gli azionisti, il Consiglio di amministrazione e il team di "CLIFF" per aver creduto in questa realtà che mira a diventare protagonista nel campo degli investimenti nei "private markets"».



A presiedere il Consiglio di Amministrazione, insieme a Christiaan Lamonaca, la commercialista bergamasca Simona Bonomelli, che si è detta «molto soddisfatta del lavoro svolto finora ed entusiasta di poter intraprendere il progetto per cui la società è stata costituita, che poggia su basi solide e si avvale di professionalità di assoluto rilievo»; a completare la compagine della SGR i consiglieri Marco Rosati, Saverio Occhipinti, Giulio Cesare Sottanelli, Mauro Caldini e Nicola D'Ippolito, che coltivano l'ambizione di supportare la crescita dell'economia reale del nostro Paese, favorendo l'incremento dell'occupazione di qualità, tramite investimenti orientati allo sviluppo sostenibile delle imprese italiane.



A supporto del Consiglio di Amministrazione verrà istituito l'ESG Advisory Board, che sarà presieduto dall'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, secondo cui l'organismo «metterà a disposizione di "CLIFF" la propria competenza professionale nell'analisi dei trend sul cambiamento climatico e sullo sviluppo sostenibile, supportando il CdA nella selezione dei target di investimento», anche grazie all'apporto di professionisti con significativa esperienza in campo finanziario e previdenziale come Salvatore Casabona e Davide Zanichelli.



Nel procedimento che ha portato all'autorizzazione della Banca d'Italia "CLIFF" è stata assistita da un team composto dall'avv. Paolo Basile, dal prof. Filippo Annunziata e dall'avv. Paolo Roberto Amendola, dall'advisor PwC Italia e dall'avv. Maria Beatrice Ruggiero.