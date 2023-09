CMS al fianco di Eni per gli aspetti giuslavoristici della cessione di Nigerian Agip Oil Company Ltd

Fabrizio Spagnolo









Lo studio legale CMS ha seguito Eni per la sigla degli accordi con Oando PLC, principale società energetica nigeriana, per la cessione di Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC Ltd), azienda interamente controllata da Eni e attiva in Nigeria nell’esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e nella generazione di energia elettrica.



Nell’ambito di quest’operazione lo studio legale CMS ha svolto attività di assistenza per gli aspetti giuslavoristici che hanno portato alla conclusione e sottoscrizione dell’accordo.



Il team di professionisti che si è occupato della struttura dell’accordo è guidato dal partner Fabrizio Spagnolo con i senior associate Federico Pisani e GianMarco Lettieri.