Codice appalti: convegni e sito internet per creare insieme "una casa comune"

Nell'aprile dello scorso anno la società Parma Infrastrutture ha organizzato un primo convegno nazionale dedicato al Codice dei contratti pubblici. In quella sede è emersa l'esigenza di un dialogo continuativo e sono state pensate due forme di intervento: l'istituzionalizzazione con cadenza annuale del convegno nazionale e la realizzazione di un Osservatorio nazionale. Per il primo punto è già stato deciso un appuntamento il 28 marzo 2025 a Parma e sempre per quella data è stata fissata la partenza del sito internet dell'Osservatorio. L'obiettivo, come ci spiegano Giorgio Pagliari e Oberdan Forlenza, è creare un ponte tra operatori e giuristi e rendere chiaro e accessibile un ordinamento in continuo mutamento