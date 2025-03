Codice delle leggi antimafia: le criticità dopo la Riforma e la necessità di un intervento sistematico del Legislatore

I.N.A.G. – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi presenta il webinar dal titolo

“LE ATTUALI CRITICITÀ DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA A DISTANZA DI CIRCA OTTO ANNI DALLA RIFORMA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 161/2017: LA NECESSITÀ DI UN ULTERIORE INTERVENTO SISTEMATICO DEL LEGISLATORE”.

Il webinar offre un’occasione di confronto sulle criticità ancora attuali del Codice delle leggi antimafia, a distanza di circa otto anni dalla significativa riforma introdotta con la Legge n. 161/2017. Il Codice antimafia, espressione della legislazione speciale, rappresenta uno strumento normativo centrale nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua efficacia, tuttavia, è strettamente connessa alla capacità di adattarsi a un contesto normativo e criminale in continua evoluzione.

La disciplina antimafia, infatti, si caratterizza per il frequente rinvio o la deroga a norme di carattere generale, delineando così un sistema autonomo ma non avulso dall’ordinamento complessivo. In tale quadro, emerge con forza l’esigenza di interventi legislativi coerenti, organici e sistematici, piuttosto che frammentati o episodici. La riforma del 2017 ha segnato un momento importante, ma non conclusivo: la complessità e la mutevolezza dei fenomeni mafiosi impongono un aggiornamento costante del corpus normativo, tanto sotto il profilo procedurale quanto sotto quello sostanziale.

Il webinar si propone, dunque, di stimolare una riflessione condivisa sulla necessità di un nuovo intervento riformatore, capace di incidere in maniera strutturale sull’intero impianto del Codice delle leggi antimafia, al fine di renderlo sempre più aderente alle esigenze attuali della giustizia e della sicurezza

L’evento avrà luogo il prossimo 11 aprile dalle 15,30 alle 18,30 in videoconferenza. Per partecipare al webinar è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in fase di accreditamento per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per 3 c.f. ed è accreditato dal COA di Brindisi con 3 c.f. ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per il riconoscimento dei crediti degli iscritti all’Ordine degli Avvocati sarà necessario produrre al proprio Ordine di appartenenza l’attestato di partecipazione che sarà inviato nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento, previa richiesta da parte degli interessati all’indirizzo info@inag.it

