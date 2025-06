Collegi consultivi tecnici, nulle le linee guide Mitche vietano agli avvocati di diventare presidente

In definitiva, per il Tar Lazio la scelta amministrativa di non includere gli avvocati del libero foro tra le figure che possono ricoprire la figura di presidente dei Collegi consultivi tecnici è «connotata da una patente discriminatorietà e illogicità».

Gli avvocati del libero foro non sono giuristi di serie B. Così si potrebbe sintetizzare la sentenza del Tar Lazio del 19 maggio 2025 n. 9437. Questa ha infatti accertato l'illegittimità di un decreto ministeriale che non includeva gli avvocati del libero foro tra le professionalità idonee per essere nominati come presidenti dei collegi consultivi tecnici.Tale nomina era invece aperta per altre categorie di giuristi quali magistrati, avvocati dello stato o dirigenti. In realtà lo stesso legislatore...