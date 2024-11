Colpa d’organizzazione e modelli 231: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità degli enti La drammatica vicenda di due dipendenti deceduti in Libia diventa l’occasione per la Suprema Corte per riscrivere i confini della colpa organizzativa, privilegiando la sostanza sulla forma. Una pronuncia destinata a lasciare il segno, che merita un’analisi approfondita del suo impianto normativo