Completata la triade dei sistemi stragiudiziali di tipo decisorio

Si tratta del decreto ministeriale previsto dall'articolo 187.1, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private), come inserito dall'articolo 1, comma 34, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 (successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 18, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187) che ha istituito il c.d. Arbitro assicurativo. E proprio in base al decreto in esame l'Ivass dovrà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento, adottare le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l'operatività dell'Arbitro assicurativo verrà dichiarata dall'Ivass con proprio provvedimento dopo l'emanazione dei provvedimenti attuativi).