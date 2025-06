Composizione negoziata «vera» per accedere al concordato semplificato

L’accesso al concordato semplificato è un last shot nelle mani dell’imprenditore che abbia tentato inutilmente il percorso della composizione negoziata. Last shot che, tuttavia, mostra stretta connessione, se non nesso diretto (direct link) a valle con la composizione negoziata a monte, per via in quest’ultima della buona fede nelle trattative; anzi, può dirsi che il concordato semplificato – stante la premialità che lo contraddistingue rispetto al concordato tradizionale – è l’ultimo lascito della...

