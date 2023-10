Con la riforma civile Cartabia la responsabilità aggravata è a definizione accelerata di Laura Biarella

La QUESTIONE

Come si atteggia l’istituto procedurale della responsabilità aggravata, riscritto dalla riforma civile del 2022? Come è stata definita, in termini cronologici, dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’operatività del nuovo procedimento deputato, dalla riforma del 2022, alla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati?



L’articolo 380-bis del Codice di rito civile, nel testo in vigore dal 18 ottobre 2022, con operatività degli effetti dal 1° ...