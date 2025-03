Contratto preliminare e per persona da nominare, i trend

la QUESTIONE

È valido il contratto preliminare di vendita di una cosa che è solo parzialmente di proprietà del promittente venditore? É possible agire ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà dell’immobile promesso in vendita qualora il promittente venditore si opponga? Quali sono le modalità e i termini di trascrizione dell’accordo, intercorso tra le parti di un preliminare, a prorogare la stipula del definitivo?

La natura giuridica del contratto preliminare di compravendita

Con la locuzione contratto preliminare si individua...